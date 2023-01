Sa voiture incendiée, Alexandre, livreur, en perd son job à Houdeng: il lance un groupe Facebook contre les pyromanes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alexandre, 29 ans, a non seulement perdu au lendemain de Noël son unique véhicule, mais aussi son job de livreur chez Uber Eats, conséquences de l’acte gratuit d’un incendiaire. Sans bagnole, plus de livraison, la vie de ce papa de deux enfants (4 mois et 6 ans) a basculé en quelques minutes.

Alexandre a perdu sa voiture et son job. - D.R.

La veille, ce sont trois voitures qui ont flambé rue de Bouvy à La Louvière durant la nuit de Noël. Sur une caméra, on y distingue un individu qui boute le feu à une première voiture, avant que les deux autres véhicules garés à la queue leu leu ne s’embrasent à leur tour. Trois riverains se sont ainsi retrouvés totalement désemparés en quelques minutes et sans voiture. La thèse de l’incendie criminel ne fait aucun doute.