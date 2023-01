Le magasin IKEA à Liège ouvre son restaurant pour les étudiants en blocus

Ikea pense aux étudiants liégeois. Avec BLÖCUS IKEA, la marque suédoise soutient les étudiants en période de blocus et met à disposition un espace d'étude confortable dans ses restaurants.

Les étudiants peuvent se rendre dans le magasin IKEA de Hognoul, mais aussi dans ceux de Wilrijk, Gand, Hasselt, Arlon et Anderlecht pendant cette période de bloque. Ils y trouveront une salle chauffée avec du wifi gratuit, du café et de l'eau, et pourront bénéficier d’une carte d'épargne pour un sixième repas gratuit, afin d'étudier en groupe dans une ambiance agréable.