Notre dossier: Stromae, Angèle et Damso à la conquête du monde avec le maestro qui montre la voie

Dès le début de l’année 2022, Stromae avait frappé un grand coup en apparaissant sur le plateau du JT de TF1. Aux côtés de la présentatrice Anne-Claire Coudray, il était passé de l’interview à la chanson « L’Enfer » en mêlant les genres. Le 9 janvier, parlant de son problème de dépression, il a ouvert la voie (et sa voix) à un nouveau mode d’expression dans un JT. Certains avaient crié au génie, d’autres n’avaient pas aimé. Stromae, c’est certain, ne laisse pas indifférent. Cette année, après avoir goûté à l’Amérique du Nord, il a déjà une vingtaine de dates en Europe. Dont trois au Palais 12 de Bruxelles (du 15 au 17 mars), deux à Amsterdam, une à Berlin, quatre à la Défense Arena de Paris (16 et 17/06, 2 et 3/12) ainsi qu’une date au Palais des Sports de Rome et à Werchter. Parmi ses faits d’armes, il y a le remix de « Mon amour » qu’il a réalisé en duo avec Camila Cabello, la chanteuse et actrice cubano-américaine. Sans oublier son « Fils de Joie » qui apparaît dans la bande son du jeu FIFA 23.

Quant à Angèle, on l’a aussi vue à la télévision française. Elle est passée dans le « Quotidien » de TF1. C’était le 29 novembre et elle avait chanté « Patrick » qui dénonce les messages haineux sur les réseaux sociaux. On l’avait aussi remarquée le 20 novembre chez Delahousse qui présente « 20h30 le dimanche ». Angèle était invitée au même titre qu’Amélie Nothomb et Léna Situation. On l’a encore aperçue dans des émissions comme « La chanson de l’année » ou « Star à domicile ».

Enfin, son ami Damso a aussi eu voix au chapitre. Le 28 décembre, il a fait l’objet d’un reportage au JT de 20h à TF1, excusez du peu ! On y parlait de son incroyable succès en France en titrant « Le rappeur au gros cœur ». Dans le reportage, Angèle témoignait d’ailleurs.

