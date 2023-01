Les allergies sont déjà de retour: «La saison pollinique de l’aulne et du noisetier a démarré!»

Une arrivée plus précoce que les années précédentes et surtout, avec un nombre de traces récoltées jusqu’à 20 fois plus important que l’an dernier.

« La saison pollinique de l’aulne et du noisetier a démarré », souligne ainsi le site AirAllergy de Sciensano, qui relève les concentrations de pollens dans l’air à plusieurs endroits du pays.