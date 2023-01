Du changement sur Nostalgie et NRJ: le mercato radio est lancé…

Innovation de début d´année sur Nostalgie avec l´arrivée en débit de soirée d´une team autour de Julie Sturbois. L´animateur, qui occupe déjà la tranche du 16/19 - en compagnie d´Ann-Laurence Dehont pour les tranches info - se créera dès lundi sa petite bande entre 19 et 20 heures.

Julien et Ann-Laurence seront ainsi rejoints par Stéphanie Dubois, Anthony Keppenne et Olivier Labreuil, apprend-on. Histoire d´encore un peu plus booster cette tranche horaire très disputée.