Des riverains d’Horrues sont excédés par le bruit venant de la salle des fêtes: «C’est insupportable d’être réveillé à 4h du matin par du Daft Punk!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La tranquillité. C’est ce que pensait trouver David il y a deux ans, lorsqu’il s’installe en famille au chemin de Willaupont, à Horrues, tout au bout d’un cul-de-sac. Mais il déchantera : parmi ses voisins, une ferme transformée en salle de fêtes. « On a emménagé en octobre 2020. Pourquoi s’être installés là, à côté d’une salle de fête ? Comme on était en plein covid, on ne le savait pas… »

De son jardin, David peut voir la salle et surtout entendre tout ce qu’il s’y passe. - L.T.

Lorsque les diverses restrictions liées à la pandémie sautent, les convives retrouvent le chemin de la salle et le quotidien des riverains se dégrade.