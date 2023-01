Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plus d’un mois, Roberto Martinez a laissé le poste de sélectionneur des Diables rouges vacant. Si la Fédération belge attend des candidatures jusqu’à la mi-janvier avant de trancher, un nom sort déjà du lot. Celui de Thierry Henry, adjoint du technicien espagnol en 2016-2018 et 2021-2022.

À 45 ans, « Titi », qui ne s’est pas encore exprimé quant à un possible intérêt pour ce poste, semble déterminé à relancer totalement sa carrière de coach. Outre son aura à l’internationale et sa culture de la gagne, il possède aussi et surtout l’aval de certains cadres. Un profil faisant de plus en plus de lui l’évidence nationale.