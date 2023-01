Nos coups de cœur du week-end en région verviétoise: concert de Nouvel An, soirée carnaval et guinguette des rois

1. Un concert du Nouvel An à Malmedy

Ce samedi, venez assister au concert du Nouvel An « Don’t stop me now » à Malmedy, organisé par le Kiwanis Malmedy Hautes Fagnes et Agora. Vous pourrez profiter de sonorités viennoises et d’une ambiance festive avec l’Euro Symphonic Orchestra, dirigé par le chef d’orchestre Pascal Peiffer.