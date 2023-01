Un projet d’hôtel sur la Grand-Place de Beaumont à l’horizon 2023-2024

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un hôtel à Beaumont ? C’est le pari fou que s’est lancé Manu Poli, un Beaumontois pure souche qui a une réelle volonté de s’investir dans sa ville. Un beau projet qui permettra aux touristes de découvrir la belle cité médiévale et sa tour Salamandre, notamment. D’autant plus que Beaumont est une ville de passage et grâce à ce projet, pourquoi ne pourrait-elle pas devenir une étape sur le trajet de ceux qui y passent ?