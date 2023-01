Une jeune femme de 22 ans marchait dans Marchienne-au-Pont, son Xiaomi à la main, quand deux individus se sont dirigés vers elle et l’ont agressée. L’un des deux hommes a mis la jeune femme au sol et cette dernière a lâché son téléphone portable. Le second agresseur a ramassé le GSM, les deux individus ont ensuite pris la fuite.