Marie-Louise (85), veuve du transporteur Weerts, a été victime d’une attaque à main armée dans le manoir familial dans les Fourons: «Ils ont pointé un revolver sur ma petite-fille et m’ont volé tous mes bijoux»

Violente attaque à main armée le vendredi 30 décembre dernier vers 18h dans le manoir de la famille Weerts rue de Gieveld à Teuven, un des six villages des Fourons, à côté de Remersdael. Marie-Louise Duysens, 85 ans, était en train de repasser dans la cuisine de son manoir quand soudain deux hommes masqués et armés de révolver ont fait irruption.

« Ils voulaient de l’argent et de l’or, criaient-ils en français. Je ne me souviens plus de tout. J’ai crié et ils ont essayé de me faire taire en mettant des serviettes sur ma bouche et sur mes yeux. Je suis tombée par terre en me débattant mais ils ne m’ont pas frappée. En me défendant, j’ai eu des ecchymoses au visage et aux bras », explique Marie-Louise à nos confrères du journal « Het Belang van Limburg ».

Marie-Louise est la veuve de Pierre Weerts, le transporteur de Grâce-Hollogne, la mère d’Yves Weerts, l’actuel patron et la grand-mère du pilote aubelois très connu, Charles Weerts.

Yves Weerts, le patron actuel de la société de transport. - Belga Ils ont emporté des bijoux Sa petite-fille, Éléonore, âgée de 21 ans, était dans une autre pièce du manoir au moment de cette attaque armée. « Elle a d’abord cru que je criais parce j’avais reçu de mauvaises nouvelles d’une amie qui est en mauvaise santé. Lorsqu’elle est venue me retrouver dans la cuisine, elle a aussi été braquée par les deux voleurs qui ont pointé un révolver sur elle. J’ai dû remettre mes bijoux. C’est encore cela qui m’attriste le plus. Entre autres, ils ont emporté mon alliance et ma bague en diamant que j’avais reçue de feu mon mari Pierre. Ce sont deux souvenirs tangibles de lui », précise encore Marie-Louise. Cette prise d’otages a duré une vingtaine de minutes. « Ils n’étaient pas vraiment pressés et ils n’étaient pas trop agressifs non plus. A un moment donné, un des deux hommes masqués m’a demandé si ma petite-fille devait aller me chercher un verre d’eau. J’ai répondu que nous ne souhaitions toutes les deux qu’une seule chose : qu’ils quittent ma maison au plus vite », a-t-elle ajouté. « Ils ont continué à me menacer verbalement pour que je leur remette tout mon argent et mes bijoux. S’ils découvraient que je cachais quelque chose, ils prendraient ma petite-fille ! C’était ce que je craignais le plus. Finalement, elle a dû aller à l’étage et ils ont tout sorti des placards mais il n’y avait rien à trouver. Ce que je trouve étrange, c’est qu’ils ont dit trois fois : Vous savez assez bien pourquoi nous sommes ici. Je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd’hui. je n’ai pas de problème ni de dispute avec qui que ce soit », a encore raconté Marie-Louise. Ils ont pris la fuite Avant leur fuite, les braqueurs ont arraché le téléphone du mur et ont enfermé Marie-Louise et sa petite-fille dans le bureau en leur disant de rester immobiles durant 10 minutes.