Les travaux du RAVeL débutent ce lundi à Écaussinnes: le trafic de la rue Bel-Air et de la chaussée de Braine perturbé pendant un mois et demi!

L’heure est venue d’élargir et d’asphalter la continuité de la ligne 106 et, ainsi, compléter la future voie cyclo piétonne. Trois tronçons sont concernés pour des travaux prévus à partir de ce lundi 9 janvier et jusqu’au vendredi 24 février, si les conditions climatiques sont favorables.

Il s’agit tout d’abord de l’intersection entre le RAVeL et la rue de Combreuil, la rue des Sept Douleurs et la rue de la Folie. « À cet endroit, il s’agira plutôt d’obstacles mobiles, puisque les engins de chantiers et les camions feront des manœuvres, » précise Philippe Dumortier, échevin des travaux (VÉ). Attention donc, vitesse lente et arrêts fréquents à prévoir.