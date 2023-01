À Anderlecht, l’état des parcs de Cureghem rend les habitants furieux: «on se croirait à Prypiat!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nombreux riverains anderlechtois pointent du doigt la propreté et l’insécurité des parcs communaux. Les habitants de Cureghem regrettent le manque d’investissements réalisés par les instances communales concernant les infrastructures du quartier. « Ils veulent créer et imposer des nouveautés à Cureghem, mais ils délaissent ce qui existe déjà, c’est malheureux », regrette Gianfranco. Les Cureghemois se mobilisent pour lutter contre l’insalubrité des rues et des espaces verts. En faisant le tour du quartier avec les habitants, ces derniers nous montrent deux parcs qu’ils jugent problématiques.