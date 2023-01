Accident frontal entre une moto et une voiture à Elouges: un blessé transporté aux urgences

Un important accident s’est produit à Elouges ce vendredi après-midi. À 15h50, les pompiers de Quiévrain et Dour ont été appelés en urgence à la rue de la Grande Veine. Une moto et une voiture se sont heurtées de face. Trois ambulances, un véhicule du SMUR et les pompiers des deux zones étaient sur place.

Deux personnes étaient sur la moto. Un des occupants, plus grièvement blessé, a été transporté en urgence au centre hospitalier d’Epicura à Hornu. Il souffre d’un trauma crânien.