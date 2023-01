Les permis ont été octroyés pour la rénovation et l’extension du métro carolo: la ligne M5 jouera bien les prolongations en direction de Gilly et Châtelet

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Construite au début des années 80, la ligne de métro M5, qui débute entre les stations Waterloo et Samaritaine pour desservir l’Est de Charleroi, attendait toujours d’être mise en service. Les infrastructures des quatre premières stations – Neuville, Chet, Pensée, Centenaire – étaient terminées. Pour les 2 suivantes, Champeau et Rocteau, on en était resté au gros œuvre.

Abandonnée avant même d’avoir été utilisée. - Ch.Hennuy

Trente-cinq ans plus tard, on s’apprête enfin à remettre en état et moderniser ces infrastructures longtemps rangées au rayon des travaux inutiles. Nouvel éclairage des quais, nouveaux escalators et ascenseurs, achèvement des stations Chambeau et Rocteau. Voilà en résumé pour l’opération promise à l’infrastructure existante et qui fait l’objet du premier permis.