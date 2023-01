Après la fermeture de la crèche Pommes d’Happy à Aubel suite à des plaintes pour coups, l’ONE engage deux personnes

Alors que la directrice et la puéricultrice ont été écartées, l’ONE a publié deux offres d’emploi qui laissent supposer que la crèche privée devrait rouvrir prochainement. « Pour le moment, on ne sait pas jusqu’à quelle date la crèche sera fermée » indique Freddy Lejeune, le bourgmestre de la localité.

Conscientes de difficultés que cela pose à une trentaine de familles, les autorités communales aubeloises n’hésitent pas à relayer ces offres sur ses réseaux sociaux et sur son site internet. « La crèche compte 39 places et donc quasiment autant de familles qui sont dans l’embarras et doivent trouver des alternatives de garde pour leurs enfants. Pour le moment, les parents trouvent des solutions de fortune et mettent les grands-parents à contribution pour garder les petits bouts » indique le maïeur qui souhaite qu’une solution soit trouvée rapidement.