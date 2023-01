Ça va se savoir: le roi Antoine, la reine Gaëlle et le carrefour fantôme

Vous savez, les politiques sont des gens comme nous dans le fond. Dès qu’il y a une occasion de manger ou de boire, ils ne sont pas du genre à faire la fine bouche. La tradition de la galette des rois a bien été respectée ce jeudi au collège communal de Verviers. C’est Antoine Lukoki et Gaëlle Denys, respectivement échevin des Sports et présidente du CPAS qui ont remporté les deux fèves. Deux socialistes, comme par hasard diront certains. « Ils peuvent gagner la fève, nous gagnerons les élections », plaisantait Maxime Degey à la sortie.

Niveau photographie, si Gaëlle Denys était très digne et représentait bien la fonction (on se demande si elle n’a pas étudié tous les us et coutumes qu’il faut respecter dans la royauté en regardant la série The Crown), pour l’ami Antoine Lukoki c’était un peu différent. Ce grand amateur de rap a tenté l’imitation de Notorious B.I.G. sur une photo mythique prise 3 jours avant son assassinat. On n’espère pas un destin aussi funeste à Antoine. Par contre la couronne que portait Notorious B.I.G. a été vendue il y a quelques années à 600.000 €. Une piste à creuser pour améliorer les finances de Verviers.