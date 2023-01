Le cardinal De Kesel célèbre une messe en hommage à Benoît XVI à Bruxelles

L’homélie du cardinal était donc logiquement consacrée au pape. Jozef De Kesel a notamment mis en avant le parcours et les objectifs de Benoît XVI. «On dit que le Pape Benoît a été surtout un théologien. Mais n’oublions pas que cette question de Dieu et de la vérité, question théologique qu’il a toujours essayé de faire entendre, est loin d’être une question sans pertinence pastorale.» a précisé le cardinal.

Il a également souligné le rapport à la foi dans notre société en parlant d’un changement d’époque. «Une société dans laquelle la foi en Dieu ne va plus de soi ; où la foi peut signifier quelque chose pour la vie privée du citoyen mais serait insignifiante pour le monde et la vie en société.» Le cardinal a ensuite précisé l’importance de cette thématique pour Benoît XVI. «Il a senti et reconnu cela avec beaucoup de lucidité et il en a souffert car ici aussi cela concernait la vérité. Et de nouveau non pas une vérité théorique mais la vérité qui est Dieu lui-même.»