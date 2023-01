Gala du Sport: les Tornados sacrés Equipe de l’année, le coureur cycliste Cian Uijtdebroeks élu meilleur espoir

Equipe de l’année

Le relais masculin du 4x400 m d’athlétisme, les Belgian Tornados, a été sacré Equipe de l’année 2022, à l’issue du référendum annuel organisé par Sportpress.be, l’association professionnelle belge des journalistes sportifs.

L’équipe coachée par Jacques Borlée est montée sur le podium des trois plus grandes compétitions de l’année avec dans l’ordre chronologique l’or aux championnats du monde en salle de Belgrade, en mars, le bronze aux championnats du monde en plein air de Eugene en juillet, et l’argent aux championnats d’Europe de Munich en août.

1. Belgian Tornados (athlétisme) 640 pts ; 2. Union Saint-Gilloise (football) 525 pts) ; 3. Sélection belge de cyclisme (390 pts)

Espoir de l’année

Le coureur cycliste Cian Uijtdebroeks a été récompensé du prix de l’Espoir de l’année. Âgé de 19 ans, il s’est distingué cette année en remportant le Tour d’Avenir, le 28 août, le Tour de France réservé aux Espoirs, les coureurs de moins de 23 ans à l’occasion de sa première saison chez les professionnels qu’il a disputée au sein de la formation allemande BORA-hansgrohe.

1. Cian Uijtdebroeks (cyclisme) 475 pts ; 2. Nina Sterckx (haltérophilie) 455 pts ; Gilles-Arnaud Bailly (tennis) 429 pts

Coach de l’année

Roger Lespagnard a été élu coach de l’année. L’entraîneur d’athlétisme a guidé Nafi Thiam vers deux nouveaux sacres internationaux en heptathlon : aux Mondiaux de Eugene, en juillet, et un mois plus tard à l’Euro de Munich. Une performance qui restera unique dans les annales puisqu’habituellement les championnats du monde et d’Europe en plein air ne se disputent jamais la même année. Les reports en cascade dus à la pandémie de Covid 19 ont ainsi créé cette situation exceptionnelle.

1. Roger Lespagnard (athlétisme) 592 pts ; 2. Jacques Borlée (athlétisme) 420 pts ; 3. Sven Vanthourenhout (cyclisme) 325 pts

Athlète paralympique de l’année

La cavalière de dressage Michèle George est l’athlète paralympique de l’année. Elle a remporté le référendum annuel organisé par sportpress.be, l’association professionnelle belge des journalistes sportifs, vendredi soir à Anvers.

L’Ostendaise de 49 ans, qui est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a obtenu 469 points grâce à ses deux victoires (individuel et freestyle) en Grade V aux championnats du monde de Herning, au Danemark, au mois d’août avec son cheval Best of 8, ses 3e et 4e sacres mondiaux.

1. Michèle George (dressage) 469 pts ; 2. Ewout Vromant (cyclisme) 435 pts ; 3. Laurens Devos (tennis de table) 433 pts