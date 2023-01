Crime de lèse-majesté: insulter le roi ou sa famille ne sera désormais plus passible d’une peine de prison!

On le sait, le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne a entrepris une grande réforme de notre Code pénal. Selon la loi actuelle, toute personne qui insulte le Roi risque jusqu’à 3 ans de prison et une amende. Lorsqu’il s’agit d’insulter d’autres membres de la famille royale, la peine d’emprisonnement est de 3 mois à 2 ans. La loi visant à « punir les insultes au Roi » est ancienne : elle date du 6 avril 1847 et avait pour but de stabiliser le pays. Après tout, la Belgique était encore une monarchie naissante à l’époque. Et les insultes ou les déclarations diffamatoires envers le Roi et sa famille pouvaient menacer le socle fondateur sur lequel le pays reposait.

Liberté d’expression

Les condamnations fondées sur cette loi sont rares dans l’histoire de notre pays, mais elles ne sont pas inexistantes. À la fin du XIXe siècle, par exemple, le leader socialiste Edward Anseele a été condamné pour insultes à l’encontre du roi Léopold II. Dans la plupart des cas, cependant, les poursuites n’ont jamais été engagées car le pouvoir judiciaire tient toujours compte du droit fondamental de la liberté d’expression, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).