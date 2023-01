Horrible drame à Liège: Benjamin a découvert le corps de l’ado de 14 ans tuée à Ougrée, «la dame du dispatching de la police m’a demandé de m’approcher du corps»

Une ado de 14 ans tuée, sa sœur de 2 ans demi en vie, un homme retrouvé pendu: tous les détails du terrible drame de Plainevaux et Ougrée Ce vendredi, un homme a mis fin à ses jours à Neupré, en se pendant à la grille d’entrée d’une salle des fêtes. Une enfant de 2 ans et 1/2 a aussi été retrouvée sur place. Elle est en vie. Sa sœur, une ado de 14 ans, a quant à elle été tuée.

C’est un jeune joggeur qui a découvert la victime. - Pierre Neufcour GSV

Par Allison Mazzoccato et Allison Mazzoccato (Avec G.G) Journaliste judiciaire à La Meuse

C’est une sombre histoire qui s’est déroulée, ce vendredi, en région liégeoise. Une ado de 14 ans a perdu la vie, alors que sa sœur de 2 ans et 1/2 est logiquement sous le choc.

Ce terrible drame, c’est à Bruxelles qu’il prend sa source. Jeudi, une alerte enlèvement est lancée par une zone de police de la capitale. Deux sœurs sont portées disparues.

Leur signalement est envoyé à toutes les polices du pays. Ce vendredi matin, peu après 8h, un homme, né en 1985, est retrouvé pendu à la grille d’une salle des fêtes située Ry Martin, à Neupré. Les Liégeois connaissent bien l’endroit : il s’agit de « La Coccinelle », un ancien restaurant aujourd’hui reconverti en salle de réception.

Philippe Dulieu. - TVA

« Il s’agirait d’un suicide », communique avec prudence Philippe Dulieu, Procureur du Roi de Liège. « Cet élément sera à confirmer par le médecin légiste, mais la personne serait décédée par strangulation à l’aide d’une ceinture. »

La route a dû être barrée. - Pierre Neufcour

Une petite demi-heure plus tard, non loin de là, dans la voiture de l’homme décédé, la police retrouvera une fillette de 2 ans et demi. L’enfant est terrorisée, elle est prise en charge par les secours. Le lien est rapidement fait avec la disparition de Bruxelles, d’autant que dans le véhicule, un sac appartenant à l’ado sera retrouvé. La maman des deux sœurs est prévenue et fonce vers la région liégeoise : elle rejoindra sa fille à l’hôpital.

Des chiens pisteurs

Mais où est passée l’adolescente de 14 ans ? Très vite, des fouilles sont menées dans les alentours. Des chiens pisteurs ratissent la zone pendant plusieurs heures. En vain. La jeune fille demeure introuvable.

L’homme a été découvert pendu à la barrière de la Coccinelle. - Pierre Neufcour

Peu avant midi, c’est dans le Bois Saint Jean, à Ougrée (Seraing), que l’affaire prendra une tournure encore plus dramatique. Un jeune homme de 27 ans, qui faisait du jogging dans les bois, a vu deux pieds qui dépassaient derrière des arbres. Secoué, il a tout de suite appelé sa maman et la police. Celle-ci arrive sur place, près de l’allée du Beau Vivier. À la vue du corps, les derniers doutes sont levés. Il s’agit bien de la jeune fille de 14 ans portée disparue depuis le matin. Selon nos informations, elle était sur le dos et aurait été frappée à l’aide d’une pierre.

Très rapidement, le parquet de Liège et la juge d’instruction Viviane Joliet sont descendus sur les lieux. Un important dispositif de sécurité a été déployé sur place. La zone de police de Seraing/Neupré était notamment présente. L’enquête criminelle débutait.

« L’homme retrouvé pendu n’a aucun lien de parenté avec la fillette retrouvée dans la voiture et la victime d’Ougrée », précise encore Philippe Dulieu.

Il ne s’agit donc pas d’un rapt parental qui aurait mal tourné. Dès lors, de quoi s’agit-il ? À l’heure d’écrire ces lignes, le parquet, en accord avec l’instruction, ne souhaite pas s’exprimer plus en détail. C’est que de nombreux devoirs étaient encore en cours, hier en fin d’après-midi.

Des autopsies devaient encore, notamment, être menées sur le corps de la victime d’Ougrée et de l’homme retrouvé pendu à Neupré.