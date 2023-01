Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’année 2022 s’est terminée par un bain de sang social chez Makro, avec plus de 1.200 emplois perdus et une dizaine de magasins fermés. Les crises économiques et énergétiques ont frappé de plein fouet le secteur de la grande distribution, les clients réduisant leur panier et se tournant vers des produits de marque distributeurs, dont les marges sont moindres…

Et malgré des bénéfices records pour certains en 2020 et 2021, grâce au covid, les reins ne sont pas solides partout pour réussir à faire le gros dos face à des bénéfices qui se réduisent et des coûts (énergie, personnel, transport) qui grimpent.

Ainsi, quand on demande à Myriam Delmée, la présidente du Setca, les enseignes qui sont à l’abri au niveau social, elle répond sans détour : « Honnêtement, personne n’est à l’abri, on ne peut parier sur personne ». « On sent la pression de plus en plus forte sur le personnel. Plus personne ne part en prépension. Le taux de maladie flambe. On a un turn-over important et les carrières dans la grande distribution n’attirent plus : les contrats à temps partiel proposés ne permettent pas de vivre avec les factures qui flambent… Sans compter qu’il s’agit souvent de femmes, mamans solos, qui doivent ont énormément de mérite dans la situation économique actuelle pour réussir à joindre les deux bouts ».

> Chez Colruyt, les syndicats sont plutôt optimistes puisque l’entreprise a continué à faire des bénéfices en 2022, même s’ils sont moins importants que par le passé.