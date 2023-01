L’édito sportif: les bons ingrédients pour 2023

Comment savourer de bons moments en 2023? Le sel n’étant pas très bon pour la santé, nous souhaitons par exemple aux clubs et aux sportifs des factures moins salées que cela est craint pour 2023. L’abus de sucre n’étant guère meilleur, nous espérons que l’heure sera davantage à la douceur qu’aux douceurs (les enfants, pensez donc à vos petites dents toutes fragiles) : les incidents, les arbitres menacés, y en a marre, alors soyons... sportifs!

La graisse, beaucoup d’entre nous et quelques autres rêvent toujours de la perdre, mais encore faut-il trouver les bonnes formules. Et question recettes (pas toujours magiques), on épaissit ou on dégraisse les effectifs en ces temps de mercato: on cherche l’ingrédient manquant, le gros poisson, simplement de quoi faire une meilleure soupe ou carrément comment concocter la potion miracle. Que les diverses parties, chaque club et chaque joueur, y trouvent leur compte...

Les Francs Borains, le RAEC Mons et Tertre-Hautrage se montrent ainsi très actifs au niveau national et espèrent que tous les changements seront digérés positivement.

Espérons également que le Rapid Symphorinois ne se fasse pas rouler dans la farine alors qu’il présente le plus beau gâteau...

D’une manière générale, nous souhaitons à toutes et tous une suite de saison relevée, savamment épicée. De Mons-Hainaut aux échelons du basket hennuyer, de la Nationale 1 d’où rêve de s’extirper le RFB, aux séries provinciales, aux divisions « corpos », des sommets de la D1 du futsal que convoitent nos clubs flénusien et élougeois à tous les représentants de la Ligue, de l’Union belge, de la fédération boraine...

Peu importe la discipline, le niveau, l’âge : que 2023 entre dans le livre d’or de vos meilleures recettes. A celles et ceux qui n’ont que la pâte, que tout prenne forme. Et à celles et ceux qui ont trouvé cet édito un peu écoeurant, n’ajoutez ni crème fraîche ni crème au beurre au dessert. Mais si vous avez déjà le gâteau, que la cerise s’invite au menu !