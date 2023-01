Paul Van Himst avant Anderlecht-Union: «Je n’ose imaginer une défaite anderlechtoise»

Paul Van Himst, vous souvenez-vous de cette victoire contre l’Union en 1973 ?

Je me rappelle que nous avions eu assez facile car l’Union, cette année-là, allait finalement basculer en deuxième division.

Dimanche, par contre, l’USG pourrait infliger au RSCA sa sixième défaite d’affilée dans le derby bruxellois…

Je n’ose imaginer ce scénario. Ce ne sera pas simple pour Anderlecht, mais s’il joue comme il l’a fait à Genk en Coupe de Belgique, le Sporting aura une chance de l’emporter.

Craignez-vous que l’Union ne devienne, à terme, le premier club bruxellois ?

Pour égaler Anderlecht et être aussi bons que nous, les Unionistes vont quand même devoir encore être champions quelques fois ! Nous avons encore de la marge. Cela dit, alors qu’on pensait qu’elle allait s’écrouler cette saison, l’Union m’étonne. Elle continue de pratiquer un football moderne, avec de la technique, de la verticalité, de l’intensité et de l’engagement physique. Les Unionistes méritent tout à fait leur deuxième place. Et, vu les performances inégales des concurrents, elle sera une nouvelle fois très proche du titre de champion.

Anderlecht doit se battre pour décrocher une place en PO2…

Cela fait mal. Dans le jeu, le Sporting est encore assez bon. Cela me fait dire que si la direction trouve enfin un super buteur durant ce mercato, la tendance pourrait vite s’inverser. En gagnant cinq ou six matches de rang, on pourrait même peut-être encore rêver des PO1.

À propos de buteur, que pensez-vous de Lucas Stassin, qui évolue avec votre petit-fils Amando Lapage depuis de nombreuses années ?

Vu les absences, Amando joue désormais en défense centrale avec les U23 en Challenger Pro League. Je suis son évolution avec grand intérêt et je suis convaincu qu’il pourrait briller encore davantage en milieu de terrain vu sa puissance et son passing. Mais, pendant des années, il s’est régalé aux côtés de Lucas Stassin en attaque. Stassin a vraiment le sens du but. Il a tout pour réussir à Anderlecht. Et, tant qu’on n’a pas de vrai buteur, pourquoi ne pas l’utiliser de temps en temps en équipe première en évitant toutefois de le brûler ? Si j’étais l’entraineur, je n’hésiterais pas à lui donner quelques minutes lorsque le programme des U23 le permet.

Vous ne ratez pas un match des U23 à domicile. Vont-ils décrocher une place pour les Playoffs 1 ?

Je l’espère de tout cœur. Pour mon petit-fils et pour tout Anderlecht. Mais pour le moment, c’est frustrant pour ces gars qui voient souvent les meilleurs éléments de leur noyau retenus par l’équipe première alors qu’ils doivent disputer les matches les plus importants de leur saison.

En tant que dirigeant, offririez-vous un nouveau contrat à Refaelov et Trebel ?

Je dirais oui pour Trebel, qui n’a jamais que 31 ans et qui peut encore apporter beaucoup sur le terrain et en dehors. C’est un travailleur et il cherche toujours la bagarre dans le bon sens du terme. Pour Refaelov, même si son talent reste énorme, les années commencent à compter. Il faudrait vraiment qu’il soit d’accord de ne jouer que quelques matches sur la saison. Mais cela coûte beaucoup d’argent. L’investissement vaut-il le coup ? Ce sont des dossiers compliqués.