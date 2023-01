Osher Davida et Stipe Perica n’avaient pas le sourire après le partage du Standard contre Saint-Trond: «On a eu un peu de malchance, mais…»

L’Israélien, titularisé par Ronny Deila, n’a jamais réussi à trouver la faille dans cette défense des Canaris. « Je n’ai même pas eu l’occasion de tirer au but… Nous avons été un peu malchanceux car Saint-Trond n’a eu qu’une seule occasion. Mais nous non plus, nous n’avons pas été assez dangereux. Heureusement qu’on est parvenu à récupérer un point, car une défaite aurait vraiment fait très mal au moral. Nous avons essayé de prendre des risques pour trouver une ouverture, mais ce fut très difficile. Pour le coup, je dois vraiment complimenter leurs défenseurs qui ont fait un super-match. »

Même son de cloche pour Stipe Perica, qui n’a pas voulu fêter son but, son premier Sclessin cette saison, dans les arrêts de jeu de cette rencontre. « Je ne savais pas combien de temps il restait au marquoir. Nous ne voulions pas nous contenter de cela. J’espère que la prochaine fois, j’aurai la chance de fêter le but de la victoire. Mais ce vendredi, face à une défense bien regroupée, ce fut vraiment compliqué pour moi… »

Al-Dakhil se sent « prêt » pour l’étranger

La faute, aussi, à un Ameen Al-Dakhil fiable dans la défense du Saint-Trond. L’ancien défenseur du Standard a vécu avec sérénité son retour à Sclessin. « Ce but en fin de match, c’est dommage… J’aurais pu marquer en fin de match, mais le ballon est arrivé haut au-dessus de moi. » Les récentes rumeurs d’un transfert vers Burnley auraient pu le perturber mais il n’en fut rien. Mais Ameen Al-Dakhil a-t-il joué son dernier match en Belgique ce vendredi soir ? « Non, je n’avais pas cette pression. Même si c’était mon dernier match, j’aurais de toute façon tout donné sur le terrain. Je me sens vraiment bien ici. Je « n’essaye » pas de quitter le club, si ça se fait, ça se fait. Je suis encore jeune et je dois encore progresser. Est-ce que je me sens prêt pour l’étranger ? J’essaye de mener une belle carrière. J’ai appris beaucoup ces deux dernières années, donc oui, peut-être que je suis prêt. »