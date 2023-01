«On a besoin de lui»: Benfica ne veut pas lâcher Enzo Fernandez à Chelsea cet hiver

Elu meilleur jeune de la Coupe du monde au Qatar, Enzo Fernandez attire les convoitises de Chelsea. Le jeune joueur du Benfica souhaite quitte son club mais les dirigeants ne l’entendent pas de cette oreille. Ils comptent sur lui.

Après la victoire contre Portimonense (1-0) vendredi soir, l’entraîneur lisboète Roger Schmidt a fermé la porte à un départ d’Enzo Fernandez cet hiver. En conférence de presse, il a déclaré : « Maintenant, on fait table rase du passé, a déclaré le technicien. C’est notre joueur, on compte sur lui et on a besoin de lui pour être champions. Ce qu’il a fait (le voyage non-autorisé en Argentine) n’était pas bien, et c’est pourquoi il n’était pas dans l’équipe aujourd’hui. »

Le joueur possède une clause libératoire de 120 millions. Malgré l’intérêt des Blues, Benfica ne souhaite pas lâcher sa pépite argentine. Pour l’instant du moins.