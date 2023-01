Kev Adams bientôt viré de «Mask Singer»? Son comportement pourrait lui être fatal

L’humoriste et comédien sera bien présent dans la 5e saison de l’émission de TF1. Mais son comportement avec les autres enquêteurs pourrait lui être fatal selon Closer.

Le 2 décembre dernier, il confiait déjà à FranceInfo ne pas savoir s’il rempilerait pour une saison supplémentaire. « Ce n’est pas que j’hésite, ce n’est pas que j’en ai marre, c’est que je me dis que peut-être que j’ai fait mon temps », expliquait-il. Peur de faire la saison de trop ou bien hésitation due à sa prochaine tournée de spectacle ? L’humoriste laissait le doute planer.

Selon Closer, c’est une autre raison qui serait la cause du possible départ de Kev Adams. Le magazine révèle que ses relations avec deux autres enquêteurs, Vitaa et Jeff Panacloc, ne seraient pas au beau fixe. Il se dit aussi que Kev Adams « se montrerait trop dirigiste » avec Chantal Ladesou, dernière enquêtrice du groupe. L’équipe de « Mask Singer » se serait plainte suite à ce comportement agaçant de la part de l’humoriste.