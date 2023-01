Gros changement en vue concernant les Longs Nez, qui imitent tout le monde au carnaval de Malmedy

Parmi les quinze masques traditionnels du Cwarmê, le carnaval de Malmedy, celui des Longs Nez est celui qui a le plus d’attrait parmi les Malmédiens. La preuve, de 6-7 groupes mimant tous les gestes d’un spectateur pris au hasard dans la foule il y a 35 ans, le nombre est passé à plus de 160 groupes ces dernières années ! Soit plus de 1.200 personnes jouant ce rôle !

Voilà plusieurs années que l'on est bien conscient parmi les organisateurs qu'il va falloir trouver une solution pour limiter cette inflation galopante. Les Longs Nez mettent l'ambiance, c'est sûr. Ce groupe de 6 à 8 personnes imite tout ce que fait leur victime jusqu'à ce qu'elle leur paie un verre : se mettre à quatre pattes, sauter, faire des abdos, etc. Mais leur explosion risquait de déséquilibrer tout le carnaval traditionnel wallon, qui compte aussi de nombreux autres rôles remarquables comme la superbe Haguète, par exemple.

Aux Longs Nez à payer le verre

Le comité organisateur a donc tranché. Comme l’explique l’Avenir, ce sera fini dorénavant d’attendre que leur victime offre un verre à tout le groupe de Longs Nez pour qu’ils arrêtent de l’ennuyer. On inverse les rôles et, dorénavant, ce sera aux Longs Nez à payer un verre à la personne suivie !