Bonne nouvelle pour les fans: la série «Mercredi» est renouvelée, voici les premières infos

La série à succès de la plateforme de streaming Netflix vient d’être officiellement renouvelée pour une 2e saison. Jenna Ortega et la bande d’étudiant de la Nevermore Academy seront bientôt de retour.

Mais que sait-on déjà dans cette nouvelle saison ? Ce qui est certain, c’est qu’elle ne serait pas diffusée avant 2024. Depuis quelque temps, Netflix prend son temps pour produire ses séries à succès et « Mercredi » ne dérogera pas à la règle. Il faudra donc se montrer patient avant de retrouver les Addams

Les nombreux fans de la série « Mercredi » s’en doutaient, mais Netflix aura pris tout son temps pour confirmer le lancement officiel de la 2e saison de la série de Tim Burton. Portée par l’incroyable Jenna Ortega , ainsi que par un casting d’acteurs expérimentés, comme Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones et Gwendoline Christie, « Mercredi » est le plus gros succès de la plateforme de streaming. Avec 341 millions d’heures de visionnage, la série surpasse un autre très gros succès : « Stranger Things. »

Ensuite, le casting de la saison 1 devrait rester pratiquement inchangé. Jenna Ortega reviendra, bien sûr, sous les traits de l’héroïne, tout comme ses camarades de la Nevermore Academy. S’ils ne faisaient que quelques apparitions dans les premiers épisodes, Morticia et Gomez Addams, joués par Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman, devraient avoir un rôle plus important dans les futurs épisodes.