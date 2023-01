ATP Pune: Sander Gillé et Joran Vliegen remportent leur 6e titre ATP en double

Sander Gillé (ATP 60 en double) et Joran Vliegen (ATP 61) ont remporté la finale du tournoi de tennis ATP 250 de Pune, samedi en Inde. Ils ont battu en deux sets 6-4 et 6-4 les Indiens N.Sriram Balaji (ATP 114) et Jeevan Nedunchezhiyan (ATP 113), qui avaient été repêchés pour entrer dans le tableau final. Le match a duré 1h10. Les Limbourgeois étaient la 4e tête de série de ce tournoi sur surface dure qui offrait une rémunération globale de 642.735 dollars.

Gillé et Vliegen avaient éliminé vendredi en demi-finales la première tête de série formée de l’Américain Rajeev Ram (ATP 3) et du Britannique Joe Salisbury (ATP 4), vainqueur de l’US Open et du Masters: 7-6 (7/3) et 7-6 (7/4).

Gillé, 31 ans, et Vliegen, 29 ans, enlèvent leur 6e titre ATP ensemble, le premier depuis Singapour en 2021. Ils avaient ouvert leur palmarès à Bastad en 2019 avant d’ajouter deux autres titres cette année-là à Gstaad et Zhuhai. En 2020, ils ont remporté une autre finale à Nur-Sultan. Le meilleur double belge a aussi perdu deux finales dans leur carrière à Kitzbühel (2019) et à Munich (2021).

Cette victoire devrait permettre à Gillé de gagner neuf places au classement ATP (51e) et Vliegen onze (50e).