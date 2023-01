Axel Witsel sur l’échec des Diables à la Coupe du monde: «Ce n’est pas toujours juste» (vidéo)

De retour à l’Atletico Madrid, Axel Witsel a accordé une interview à Eleven Sports. Plus d’un mois après la Coupe du monde ratée par les Diables rouges au Qatar, le Colchonero est revenu sur cet échec qui a marqué de nombreux joueurs belges.

Il explique ainsi au micro d’Eleven Sports : « Cela fait partie de notre monde. On doit faire avec. Même si des fois, ce n’est pas toujours juste ».

Car après le nul contre la Croatie, synonyme d’élimination, le joueur a voulu se plonger dans sa bulle : « C’était une grosse déception. On a toujours la famille, les amis qui envoient des messages, qui appellent. Quand tu perds comme ça et que tu es éliminé, c’est un moment durant lequel tu as envie de rester un peu dans ta bulle. Un moment de réflexion. Tu n’as pas forcément l’envie de parler à trop de personnes donc c’est pour ça que ça a été un peu dur durant trois ou quatre jours. »

Et de conclure : « On se doit aussi pour nos clubs de se remettre directement dedans ».

Ce dimanche, l’Atletico reçoit le FC Barcelone dans le choc de la 16ème journée en Liga.