Els Ampe (Open Vld): «Tripler le prix d’entrée à la piscine prouve que la Ville de Bruxelles poursuit une politique contre la classe moyenne»

Pour ceux qui se baignent quotidiennement, le coût annuel passe donc de 200 euros à 730 euros avance la conseillère communale Els Ampe (Open VLD). Selon elle, la Ville de Bruxelles est donc deux fois plus chère que Knokke, où un abonnement annuel coûte 360 euros. « Le plus que triplement du prix de la piscine prouve que la Ville de Bruxelles mène une politique contre la classe moyenne. L'augmentation des prix surfe sur la vague de la crise de l'énergie mais Bruxelles fait payer les citoyens bien plus que l'augmentation des coûts. Je propose donc que la Ville de Bruxelles introduise un abonnement annuel plafonné à 200 euros », déclare Els Ampe (Open Vld).

La Ville de Bruxelles compte trois piscines sur son territoire. La Ville de Bruxelles devient la deuxième ville la plus chère pour les baigneurs quotidiens. Dans la plupart des communes bruxelloises, le prix d'un abonnement annuel oscille entre 200 et 300 euros. A Anderlecht et Etterbeek, vous payez 200 euros par an. Saint-Josse-ten-Noode est la moins chère avec 150 euros par an.