TUI renforce son offre de vols vers les pays non européens pour les vacances de carnaval: «Dans la plupart des destinations, il y a encore suffisamment de chambres d’hôtel disponibles, mais l’offre devrait vite se réduire»

«Pour les vacances de carnaval à venir, plusieurs destinations affichent quasiment complet. C’est la raison pour laquelle TUI a décidé d’ajouter des vols afin de pouvoir disposer d’une offre suffisante pour pouvoir répondre à une forte demande de dernière minute», explique Florence Bruyère, porte-parole du voyagiste.

Des vols supplémentaires sont notamment programmés pour la Tunisie (continent et Djerba), le Maroc (Agadir et Marrakech), le Cap-Vert (Sal et Boa Vista) et l’Égypte (Sharm El Sheikh et Hurghada). Un vol supplémentaire est également prévu pour Malaga, en Espagne.