«On est revenu de nulle part»: Didier Deschamps revient sur la finale de la Coupe du monde perdue par la France

Le contrat de Didier Deschamps, 54 ans, au poste de sélectionneur de l’équipe de France de football a été prolongé jusqu’en 2026, a annoncé le sélectionneur des Bleus lors de l’Assemblée générale de la Fédération française de football samedi à Paris. Le sélectionneur français a évoqué en conférence de presse la finale perdue par la France lors de la Coupe du monde au Qatar contre l’Argentine de Lionel Messi.

L’ancien joueur de la Juventus explique ainsi : « Déjà il y a la qualité de l’adversaire. On n’a pas été surpris. De notre côté, sur l’équipe de départ, il y avait 4-5 joueurs qui étaient moins bien physiquement. Et il y a aussi un côté émotionnel. C’était la première finale pour certains, c’est particulier. On n’a pas existé pendant une bonne heure. Après on est revenu de nulle part. »

Et d’ajouter ensuite : « On les a bousculés. Je n’occulte pas la partie où il n’y a pas eu de match. Factuellement, il y avait au moins cinq joueurs sur les onze du départ qui n’étaient pas au niveau pour un tel match et face à un tel adversaire. »

Arrivé aux commandes de l’équipe de France en 2012, Deschamps était en fin de contrat à l’issue de la Coupe du monde au Qatar où les Bleus avaient atteint la finale, remportée par l’Argentine aux tirs au but.