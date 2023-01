«The Rig» sur Prime Video: huis clos horrifique sur une plateforme pétrolière

Au large des côtes écossaises, une équipe d’ouvriers se retrouve coincée en pleine mer par l’arrivée d’un mystérieux brouillard. L’équipage est coupé du monde alors que les désaccords entre eux apparaissent et que des forces mystérieuses semblent les poursuivre. « The Rig », sur la plateforme de streaming Prime Video, est un huis clos efficace, mais peu original.

Au casting, on retrouve plusieurs visages connus des fans de séries britanniques : Iain Glen (« Games of Thrones »), Emily Hampshire (« 12 Monkeys ») et Martin Compston (« Sweet Sixteen »). Créé par David Macpherson, pour qui il s’agit de la première série, et réalisé par John Strickland (déjà aux commandes de « Bodyguard »), « The Rig » est un thriller ambitieux composé de six épisodes.