United Cup: l’Italie écarte la Grèce et rejoint les États-Unis en finale

Les États-Unis et l’Italie se disputeront en finale la victoire dans la première édition de la United Cup de tennis, nouvelle compétition par équipes mixtes nationales qui se joue en ce tout début d’année en Australie.

L’équipe américaine s’est imposée 5-0 samedi aux dépens de la Pologne dans la première demi-finale. Elle menait 2-0 vendredi après les deux premiers matchs et a gagné les trois suivants samedi à Sydney.

Taylor Fritz a d’abord battu Hubert Hurkacz 7-6 (7/5), 7-6(7/5) dans le match entre les N.1 masculins ce qui assurait la qualification du team USA.

Madison Keys a ensuite disposé 6-4, 6-2 de Magda Linette avant que le double mixte Taylmor Fritz/Jessica Pegula ne domine 6-7 (5/7), 6-4, 10-6 au super tiebreak Lukasz Kubot et Alicja Rosolska.

Vendredi, Pegula avait battu sèchement la N.1 mondiale Iga Swiatek 6-2 et 6-2 et Frances Tiafoe avait écarté Kacper Zuk 6-3, 6-3.

En soirée, l’Italie a pris le meilleur sur la Grèce 4 victoires à 1.

La formation transalpine menait 2-0 après les matchs de vendredi après les succès de Martina Trevisans aux dépens de Maria Sakkari 6-3, 6-7 (4/7), 7-5 et de Lorenzo Musetti au détriment de Stefanos Sakellaridis 6-1, 6-1.

Samedi, Stefanso Tsitsipas a redonné espoir aux Hellènes en émergeant 4-6, 7-6 (7/2) et 6-4 face à Matteo Berrttini, mais le dernier simple dames entre Lucia Bronzetti et Valentini Grammatikopoulou a qualifié l’Italie grâce à la victoire 6-2, 6-3 de Bronzetti. L’ultime rencontre le double mixte a été joué pour l’honneur. La paire italienne Camilla Rosatello/Andrea Vavassori a pris le meilleur sur Valentini Grammatikopoulou et Petros Tsitsipas 6-3, 4-6 et 10/5.