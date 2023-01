D1A: le SC Charleroi arrache la victoire face à Eupen dans les dernières minutes (1-2)

Le SC Charleroi s’est imposé 1-2 à Eupen samedi au Kehrweg lors de la 19e journée du championnat de Belgique de football, pour les retrouvailles des Zèbres avec leur ancien entraîneur Edward Still, nommé entraîneur des Pandas peu après son départ du Mambourg où il a été remplacé par Felice Mazzu. Outre l’aspect émotionnel, cette rencontre ne manquait pas d’importance sur le plan comptable, les deux formations comptant le même nombre de points (19) au coup d’envoi.

En quête d’un premier succès depuis la victoire face à l’Antwerp fin octobre, les Carolos prenaient le début de match à leur compte et se créaient une première grosse occasion après 11 minutes via Mbenza, qui ne parvint toutefois pas à tromper Moser. Dans la foulée, Koffi dut détourner un tir croisé de Prevljak.

Moser sauvait une nouvelle fois les siens en récupérant chanceusement le cuir dans son rectangle lors d’une action confuse à la 22e. Charleroi se créait d’autres opportunités mais manquait d’efficacité devant le but. Au contraire d’Eupen, qui ouvrait le score à la 42e minute. Lambert détournait victorieusement un coup franc de Peeters dans les filets carolos, permettant aux Pandas de mener 1-0 à la pause.

Eupen fut bien près de doubler la mise en début de seconde période. Les Zèbres ne durent qu’à Koffi, qui détourna l’envoi de Peeters, de ne pas voir les Pandas planter un second but (55e). Quatre minutes plus tard, servi par Ilaimaharitra, Nkuba, laissé seul par les défenseurs eupenois, ramenait l’égalité au marquoir (59e).

Les Zèbres se créaient plusieurs autres occasions mais oubliaient de cadrer leurs tirs dans la dernière demi-heure, jusqu’à la 89e minute et le coup de coin de Morioka que Marcq déviait dans les filets de Moser pour porter Charleroi aux commandes et offrir un premier succès à Felice Mazzu depuis que ce dernier a retrouvé le banc carolo.

Après cette 7e victoire de la saison, Charleroi compte 22 points, pointant au 12e rang du classement, juste devant Eupen, dont le compteur reste bloqué à 19 unités.

Les statistiques

Le fil du match

Le classement