La route prend encore la vie d’un Belge: un homme se tue après un terrible accident, sa voiture a terminé dans la cour d’une habitation

L’accident qui s’est produit ce samedi peu après 11 heures sur le Polderdreef à Beveren n’a laissé aucune chance au conducteur de la voiture. Encore faut-il que celui-ci ait compris réellement ce qu’il se passait puisque, selon les informations du Laatste Nieuws, l’homme âgé de 63 ans se serait soudainement senti mal au volant.

Une version qui coïnciderait avec la scène vue par de nombreux témoins. Après s’être engagée dans un rond-point, la voiture a déboulé dans la rue et a soudainement fait une embardée tout en continuant à accélérer. Le véhicule a parcouru un « long chemin » sur la piste cyclable heureusement vide et percuté plusieurs autres véhicules stationnés ou encore des boîtes aux lettres. C’est finalement en traversait une haie que la voiture s’est retournée et immobilisée sur le côté dans la cour avant d’une habitation.