L’achat à 45,95 euros chez Zara tourne au calvaire pour Jean-Pierre: «Le personnel ne nous faisait pas confiance…» (photo)

Comme à son habitude, le Belge utilise sa carte bancaire. Mais un détail vient perturber la transaction. « Aucun ticket n’est sorti », explique-t-il à nos confrères du Belang van Limburg. Pour le vendeur derrière la caisse, une seule explication possible : le paiement a échoué. Sauf qu’en vérifiant son application bancaire, Jean-Pierre constate que le montant a bien été réservé. « Sauf que le personnel de Zara ne nous faisait pas confiance ! »

En octobre dernier, Jean-Pierre décide de passer la frontière pour visiter Rotterdam avec son épouse. Là-bas, le couple de Pelt (Limbourg) pousse les portes du Zara local et l’homme est attiré par un pull qu’il trouve « magnifique ». Jean-Pierre craque et passe à la caisse pour régler les 45,95 euros demandés pour celui-ci. Le début de son calvaire.

Une crainte qui se confirme quelques jours plus tard lorsque les paiements sont enfin retirés de son compte. Après avoir envoyé des photos comme preuve à Zara Rotterdam, on lui a promis qu’un dossier serait ouvert. « Mais l’année a passé et toujours pas de remboursement », se plaint Jean-Pierre. C’est finalement grâce à l’aide de nos confrères flamands que l’homme a finalement pu être remboursé. « J’ai même reçu un bon d’achat de 20 euros à utiliser dans n’importe quel magasin. Merci pour le cadeau », conclut-il.