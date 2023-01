«Harry Potter»: 17 ans après la sortie du film, une scène très intime refait surface Dans « Harry Potter et la coupe de feu », quatrième volet des aventures de l’apprenti sorcier, les élèves de Poudlard vivent leurs premiers émois amoureux. Le réalisateur voulait montrer que les personnages n’étaient plus des enfants - Warner Bros

Par A.Sch. (D.R.)

C’est une scène très particulière de la saga « Harry Potter » qui fait parler d’elle depuis quelque temps sur l’application TikTok. Dans le quatrième film, alors que les élèves de Poudlard acceuillent leurs homologues français et bulgares, un grand bal est organisé. Ce bal est l’occasion de découvrir les élèves de manières bien différentes. La scène en a fait rêver plus d’un(e), avec ses décors incroyables, ses costumes magnifiques et sa danse mythique.

Mais saviez-vous qu’une scène coupée devait venir s’ajouter au bal ? En effet, Mike Newell, le réalisateur de « La coupe de feu » voulait montrer qu’Harry, Ron, Hermione et les autres n’étaient plus des enfants, mais bien des adolescents, qui mûrissent et découvrent les sentiments amoureux. Dans la scène coupée, qui se déroule juste après le bal, on peut voir Harry dans la cour intérieure passer devant plusieurs autres élèves. Ceux-ci s’embrassent passionnément, ce qui fait fuir Harry qui se retrouve devant un véhicule dont les mouvements laissent imaginer ce qui se passe à l’intérieur. Et oui, une scène de sexe à Poudlard a bel et bien été tournée !

La scène est rapidement coupée par l’intervention du professeur Rogue et du directeur de Durmstrang, l’école de sorcellerie bulgare. Une scène coupée qui en aurait réagir plus d’un si elle avait été gardée au montage final.