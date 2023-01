Une voiture en feu rue Saint-Germaine à Mouscron: «On a entendu des explosions et les flammes ont endommagé notre maison»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que la plupart des habitants de la rue Saint-Germaine dormaient à poings fermés, une explosion, puis une autre quelques secondes plus tard, a retenti. Il était aux alentours d’une heure du matin quand un véhicule stationné devant les numéros 53, 55 et 57 a pris feu. Un cas de plus dans la cité des Hurlus où il n’est désormais plus rare de voir un véhicule s’embraser de la sorte. Avec, bien souvent, des dommages pour les citoyens qui n’ont malheureusement rien demandé.