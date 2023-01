«Drag Race Belgique»: découvrez le jury complet de la nouvelle émission de la RTBF

« Drag Race Belgique » dévoile petit à petit ses atouts. La nouvelle émission de la RTBF vient de révéler les deux personnalités qui rejoignent Rita Baga, dans le jury. Il s’agit de deux personnalités belges : Lufy et Mustii. L’influenceuse et le chanteur joueront, aux côtés de la maîtresse de cérémonie, un rôle capital pour les candidates.

Ensemble, ils vont juger le charisme, l’originalité, la créativité, l’énergie et le talent de celles qui espèrent toutes remporter la couronne et le titre de « superstar drag Belgique. » Lufy est l’une des premières influenceuse Made In Belgium. En 2018, elle reçoit le titre de « influenceuse pop culture francophone » lors des People’s Choice Awards à Los Angeles. Depuis, elle est suivie par quelque 3 millions d’abonnés sur les réseaux. Mustii, lui, chante, danse et joue la comédie depuis plusieurs années. En 2019, elle remporte le Magritte du « meilleur espoir masculin. » Ses différentes casquettes lui permettront de juger les candidates sur leurs performances scéniques.