Liège vous offre l’empreinte thermique de votre maison

En 2018, un avion équipé d’une caméra thermique a en effet survolé la totalité du territoire liégeois, pour obtenir une image de chaque toiture sur laquelle étaient visibles les déperditions de chaleur. À l’époque déjà, les Liégeois qui le souhaitaient avaient pu obtenir ainsi gratuitement le bilan de leur habitation. Et ce sera à nouveau le cas ces 13 et 14 janvier (à la Maison de l’Habitat, rue Léopold).

Un second offrira des informations sur le prêt à taux réduit et les primes à la rénovation énergétique. Enfin, le dernier sera consacré aux trucs et astuces pour réaliser des économies d’énergie.

Les visiteurs seront accueillis à la Maison de l’Habitat le vendredi 13 janvier entre 9 et 21h et le samedi 14 janvier entre 10 et 16h, avec ou sans rendez-vous. Les rendez-vous pourront se réserver par téléphone via l’accueil de la Maison de l’Habitat de Liège au numéro suivant 04/221.66.77. Les participants sont également invités à s’inscrire via le lien https ://liegeenergie.odoo.com/@/event/anniversaire-de-la-thermographie-aerienne-14/register.