Bonne année pour les faillites en région verviétoise, malgré les crises

On a tendance à broyer du noir. Pensez : on a subi le Covid pendant lequel on a appliqué un moratoire sur les faillites, affronté les conséquences du conflit ukrainien, enduré les inondations et leur cortège de conséquences funestes après juillet 2021, encaissé la hausse des coûts de l’énergie et des matériaux, puis les pertes du pouvoir d’achat ainsi que, du côté des entreprises, l’indexation qui se profilait en janvier 2023. Et malgré tout, on ne comptabilise « que » 113 faillites en 2022 pour l’arrondissement de Verviers.