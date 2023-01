Une adolescente de 14 ans tuée à Ougrée: l’auteur présumé était connu de la justice!

C’est jeudi que celle-ci aurait été enlevée à Anderlecht, en compagnie de sa petite sœur de 2 ans et demi qui, elle, a été retrouvée en vie dans l’auto du kidnappeur. L’homme était entré en contact avec elle via les réseaux sociaux. « Nous sommes en train d’examiner les messages échangés afin de voir dans quelles circonstances ils sont entrés en contact », explique, ce samedi matin, Philippe Dulieu, Procureur du Roi de Liège. « Cette analyse permettra également d’exclure la présence d’un coauteur. Même s’il n’y a actuellement aucune indication sur la présence d’une autre personne avec lui. »

L’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances du drame survenu, ce vendredi, entre Neupré et Ougrée. Pour rappel, le corps d’une ado de 14 ans a été retrouvé dans le Bois Saint-Jean, à Ougrée, peu avant midi. Vers 8h, ce même jour, un homme s’est suicidé à Neupré, en se pendant à la grille de « La Coccinelle », à Houte-Si-Plou (Neupré). Il serait, selon toute vraisemblance, l’auteur de l’homicide de la jeune fille.

Les autopsies seront menées ce lundi. Elles permettront de confirmer les causes des décès.

Quid de la fillette de 2 ans et demi ? Pourra-t-elle apporter des éléments à cette enquête ? « Il faudra voir s’il est opportun ou pas de tenter une audition vidéo filmée », précise encore le Procureur du Roi. « Vu son jeune âge, il est hautement improbable que cela donne quelque chose. Et il faut veiller à ne pas traumatiser encore plus cette petite fille. »

À lire aussi Horrible drame à Liège: un jeune homme a retrouvé le corps de l’ado de 14 ans tuée à Ougrée, «il y avait une grosse pierre de la taille d’un sac à dos près de la tête…»

À lire aussi Une ado de 14 ans tuée, sa sœur de 2 ans demi en vie, un homme retrouvé pendu: tous les détails du terrible drame de Plainevaux et Ougrée