Dans l’est de l’Ukraine, un Noël dans la cave sous les bombardements

Presque tous les fidèles et les chanteurs de la chorale ont fui la ville pour des régions plus sûres, et seules neuf personnes assistent à l’office dans le sous-sol d’un immeuble partiellement effondré depuis un bombardement en novembre.

« Le Christ est né dans une grotte. Vous et moi sommes également dans une grotte », lance le prêtre Oleg Kroutchinine au groupe, désignant d’un geste le sous-sol aux fils électriques et tuyaux apparents, éclairé d’une ampoule. « Cela a probablement une signification particulière : ne perdez pas courage, n’abandonnez pas… », poursuit-il.