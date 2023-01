Une vingtaine de gilets jaunes ont manifesté sur le rond-point des Bobines à Mouscron: «On veut montrer qu’on est encore là et que le combat continue!»

Derrière sa tête de loup-garou, Michaël Blaya, 46 ans, ne cherche pas à se cacher. Avec sa pancarte au message pacifique « un coup de klaxon = un soutien », il ne s’est pas pointé sur le rond-point des Bobines pour amuser la galerie, ni pour entraver la circulation. S’il est là aujourd’hui, ce membre actif des gilets jaunes depuis 4 ans, c’est pour montrer que le mouvement est loin d’être mort et enterré. « On n’a jamais arrêté, mais forcément, on parle de nous quand on crame une poubelle mais quand on manifeste en véhiculant des messages sans faire de dégâts, nous devenons moins intéressants médiatiquement. » Mais aussi et surtout, ils sont encore prêts à se battre. « Les choses bougent mais pas dans le bon sens. On continue de se faire presser par ceux qui nous dirigent et il est temps que cela cesse », souligne-t-il. « Tout explose, que ce soit l’électricité, l’alimentation et maintenant le carburant. On se demande où cela va-t-il s’arrêter et combien de temps nos dirigeants vont regarder le peuple crever ! Il y a un vrai ras-le-bol qui est latent mais quand ça va péter… ça risque de faire mal ! Il est temps que les gens se réveillent sinon après il sera trop tard. »

Cette action, menée par des gilets jaunes des quatre coins du pays, se déroule chaque mois à un endroit différent. « Une fois par mois, on se réunit sur un rond-point qui a été choisi. Après Bruxelles, Charleroi, Liège et Tournai, on a choisi Mouscron pour faire passer notre message et nos revendications. La liberté, ça se défend partout », précise-t-on. De 12h à 15h, ils étaient une vingtaine à manifester avec leur gilet jaune sur le dos.

« Nos libertés sont bafouées » Calicots, pancartes et drapeaux ont été installés pour permettre aux automobilistes de bien comprendre la raison de l’événement. Lors de notre passage, de nombreuses personnes ont appuyé sur le klaxon pour saluer la vingtaine de courageux présents sous la pluie. « C’est la preuve qu’on est soutenu et que les gens sont avec nous. Les gens se rendent compte que même si on est dans une démocratie, nos libertés sont bafouées et que nos gouvernements peuvent pousser le curseur plus loin en la matière, sans montrer une réelle envie de le faire. Si on fait ça, c’est pour nos vieux, nos enfants mais aussi pour nous. Les gilets jaunes sont des citoyens qui réagissent et qui n’attendent pas de voir comment ça va évoluer en regardant Hanouna… On utilise notre liberté d’expression pour véhiculer des messages car si on ne le fait pas, elle va clairement disparaître. »