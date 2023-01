Frédéric Daerden, ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, commente les scandales aux Parlements wallon et européen: «On doit rétablir la confiance dans nos institutions»

« Je suis content que ces deux outils se parlent positivement et soient dans une forme de complicité qui n’est pas encore unanime. Cela va permettre d’améliorer encore les synergies, les complémentarités et la proximité des soins. Il faut même penser à des collaborations avec d’autres acteurs comme le CHC. L’objectif doit rester le bien-être du patient. »

Crise énergétique: «Les écoles pourront rapidement faire les travaux»

Par Vincent Liévin

Comment se porte le budget de la Fédération Wallonie Bruxelles ?

« Nous avons un milliard de déficit. C’est moins négatif que d’autres niveaux de pouvoir. On a un endettement maîtrisé à court terme. Toutefois, vu l’évolution de nos dépenses et de nos recettes, ce n’est pas tenable à terme (2030). Il ne faut pas se voiler la face. »

Que faire ?

« Je veux optimaliser nos dépenses. Nous avons mis en place au niveau du ministère une cellule spéciale de contrôle interne qui sera effective en janvier 2023. Nous devons d’abord agir en intrafrancophone. »

N’est-ce pas le moment de supprimer la FWB alors ?

« Je pense vraiment qu’il ne faut pas supprimer ce trait d’union entre les Wallons et les Bruxellois, mais il faut renforcer les synergies avec les régions et les ministres double-casquette. »

Comment mieux utiliser l’argent pour l’enseignement ?

« Cela représente 2/3 de nos dépenses. Le pacte d’excellence continue à se mettre en place et nous devons faire évoluer notre enseignement en dialoguant avec les enseignants avec une vision de bassin de vie. À terme, toutes ces réformes devraient amener des économies. »

Des économies aussi dans les bâtiments scolaires ?

« L’effet de levier mènera donc à un investissement total de 1,538 milliard d’euros. Il y a tout d’abord l’investissement Plan de relance de 400 millions (subside et prêt sans intérêt) où les travaux doivent être terminés en mai 2026. Par ailleurs, ce jeudi, un texte passera normalement en première lecture pour dégager une enveloppe de 1 milliard pour rénover les écoles. Le décret passera au Parlement en mars. Nous pourrions lancer le premier appel en avril (clôturer fin juin), le second rentrer fin décembre 2023 et le troisième fin décembre 2024. Je veux vraiment aller vite. Les écoles pourront donc rapidement faire les travaux et voir leur économie d’énergie concrètement. »

Pourquoi n’a-t-on pas mieux entretenu les bâtiments publics/scolaires ?

« Vous avez raison, c’est en fait. Je veux me tourner vers l’avenir. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de cette crise énergétique et nous mettons en place pour avoir un meilleur suivi de nos bâtiments. »

Vous voulez aussi améliorer les compétences numériques ?