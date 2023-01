Cyriel a retrouvé son chien Baloo, disparu à cause des pétards la nuit du Nouvel An: «Il se repose calmement»

« Bonjour à tous. Je vais être direct mais je viens de retrouver mon chien. Baloo est donc de retour à la maison. Je voulais remercier toute cette humanité, solidarité et votre bienveillance envers lui, moi et ma mère. » C’est par ces mots que Cyriel Bovy, un habitant de Membach sur la commune de Baelen, a annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux que son chien avait été retrouvé.

Baloo avait pris la fuite pour une raison devenue classique lors du réveillon : le bruit des pétards et autres feux d’artifice. « J’ai sorti Baloo, mon chien, vers 23 heures. Mais il a entendu un pétard et il a eu très peur. Il a détalé à toute vitesse et depuis je ne l’ai plus revu », nous racontait-il.