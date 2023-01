Le Serésien qui a tué une ado de 14 ans est connu de la justice: il avait mis le feu à un appart à Eupen!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances du drame survenu, ce vendredi, entre Neupré et Ougrée. Pour rappel, le corps d’une ado de 14 ans a été retrouvé dans le Bois Saint-Jean, à Ougrée, peu avant midi. Vers 8h, ce même jour, un homme s’est suicidé à Neupré, en se pendant à la grille de « La Coccinelle ». Il serait, selon toute vraisemblance, l’auteur de l’homicide de la jeune fille.

C’est jeudi que celle-ci aurait été enlevée à Anderlecht, en compagnie de sa petite sœur de 2 ans et demi qui, elle, a été retrouvée en vie dans l’auto du kidnappeur. L’homme était entré en contact avec elle via le réseau social Snapchat et aurait proposé à la jeune fille d’aller faire du shopping.